La POLÉMICA LEGAL que rodea el más reciente álbum de Bad Bunny

El panorama legal para Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny , ha tomado un giro complejo. El artista, junto a su sello discográfico Rimas Entertainment LLC, ha sido objeto de una demanda millonaria presentada en los tribunales de Puerto Rico por el presunto uso indebido de una grabación de voz en su éxito más reciente, “EoO”, perteneciente al álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

La acción legal, presentada el pasado 5 de enero, fue interpuesta por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien solicita una indemnización de 16 millones de dólares alegando que su identidad sonora ha sido explotada comercialmente sin su consentimiento ni compensación económica.

¿Qué tiene que ver un mensaje de WhatsApp con la demanda?

Según los documentos judiciales que sustentan la demanda, el origen de la voz se remonta a una solicitud del productor Roberto J. Rosado, alias “La Paciencia”. El productor le habría pedido a Serrano Rivera grabar un mensaje de voz a través de WhatsApp con la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”.

La demandante sostiene que dicha grabación fue integrada originalmente en el tema “Solo de mí” (2018) y, más recientemente, reutilizada en la canción “EoO” (2025). El reclamo principal radica en que Serrano Rivera nunca firmó un contrato de cesión de derechos ni fue informada de que su voz se convertiría en un elemento central de las producciones de Bad Bunny.

¿Qué dice la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico?

El equipo legal de la demandante fundamenta el caso en la violación a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, así como en infracciones al derecho de imagen, la intimidad y la figura de enriquecimiento injusto. La defensa de Serrano Rivera argumenta que existe:

Falta de transparencia: Al momento de la grabación, no se especificó el fin comercial del audio.

Explotación del multiformato: El uso de la voz no se limitó a las grabaciones de estudio, sino que se extendió a conciertos en vivo, como lo fue en la residencia del artista en el Coliseo de Puerto Rico en 2025, promociones en televisión, radio y plataformas digitales.

Merchandising: Se alega que la frase ha sido utilizada incluso en mercancía oficial vinculada al artista, generando beneficios económicos directos sin retribución a la fuente original.

¿Qué le exige Tainaly Y. Serrano Rivera a Bad Bunny?

Además de la cuantiosa compensación de 16 millones de dólares, la demanda exige el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato. Esto obligaría a Bad Bunny y a su equipo a retirar o editar el material en plataformas de streaming y a eliminar la frase de futuras presentaciones en vivo y materiales promocionales.

Hasta el momento, ni Bad Bunny, ni los representantes de Rimas Entertainment LLC, ni el productor Roberto J. Rosado han emitido declaraciones oficiales respecto a este proceso legal.