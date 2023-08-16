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FOTOS | Bad Bunny y Kendall Jenner más enamorados que nunca

Aunque los famosos no han confirmado los rumores de su relación, sus apariciones en público confirman el romance, te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Kendall y Bad Bunny juntos.jpg
Kendall y Bad Bunny enamorados.jpg
Kendall y Bad Bunny beso.jpg
Kendall y Bad Bunny románticos.jpg
Kendall posando.jpg
Bad Bunny selfie.jpg
Kendall en el mar.jpg
Bad Bunny saludando.jpg
Kendall acostada.jpg
Kendall en el mar (2).jpg
Kendall en la playa.jpg
Bad Bunny con trenzas.jpg
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Bad Bunny foto en el espejo.jpg
Bad Bunny en la feria.jpg
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