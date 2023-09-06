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FOTOS | Bad Bunny y Kendall Jenner habrían terminado su relación por culpa de Mbappé

Al parecer, Kendall Jenner ya cambió a Bad Bunny... ¿Ya se aburrió? Hay rumores de que está saliendo con la estrella del futbol Mbappé. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Bad Bunny trenzas.jpg
Mbappe posando.jpg
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