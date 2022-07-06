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FOTOS | Bad Bunny aclara cuál es su relación con Gabriela Berlingeri.

El cantante puertorriqueño aclaró a través de un live cuál es la verdadera relación que lo une a Gabriela Berlingeri, ¡aquí todos los detalles!

Por: TV Azteca

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