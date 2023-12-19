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FOTOS | Bad Gyal rechaza perrear con Rauw Alejandro, ¡en un concierto!

La cantante se negó a bailar con el ex de Rosalia ante la mirada de cientos de fans. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro
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Bizarrap anuncia una nueva colaboración con Rauw Alejandro.
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Bizarrap anuncia una nueva colaboración con Rauw Alejandro.
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Bizarrap anuncia una nueva colaboración con Rauw Alejandro.
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