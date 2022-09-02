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FOTOS | Bailarín que besó a Bad Bunny dice “vamos por más”.

Nigel O’Brian, el chico que se robó la atención por haber besado al cantante, compartió un video de su polémico beso y agradece la oportunidad de bailar al lado del “Conejo malo”.

Por: TV Azteca

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