Bajan delitos más del 60% en el AMG; es el mes de julio más bajo en homicidios en lo que va de esta administración según cifras del Gobierno federal

Bajaron los feminicidios 13.3% de enero a julio de 2023 con respecto al mismo periodo de 2018

También se redujeron el robo a negocios 78%, los robos a vehículos 58.9% y el robo de vehículo de carga pesada 63.2%



De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) bajaron 63% los delitos de seguimiento especial o delitos patrimoniales, además de que este mes de julio ha sido el más bajo en homicidios y se redujeron los feminicidios durante los primeros siete meses de 2023, con respecto al mismo periodo de 2018.



Lo anterior se visualiza en el corte mensual de seguridad de julio, emitido con cifras del Gobierno Federal, donde se puntualiza que en lo que va de la actual administración se ha logrado reducir de 35 mil 586 a 12 mil 699 el número de delitos que atentan contra el patrimonio de los ciudadanos. Este reporte destaca que de enero a julio de 2023, con respecto al mismo periodo de 2018, en el AMG disminuyó el robo a vehículos 58.9%, el robo a negocios 78.6%, el robo a persona 57%, el robo a cuentahabiente 79%, el robo a casa habitación 69.9%, el robo a bancos 78.9%, el robo a vehículos de carga pesada 63.2% y el robo de motocicletas 9.3%.



Los homicidios bajaron de 127 sucesos en julio de 2018 a 92 víctimas en julio de 2023, y en lo que va del 2023 este delito bajó 14.1% con respecto a los primeros 7 meses de 2018.



En el corte acumulado de feminicidio se muestra una reducción del 13.3% del periodo de enero-julio de 2023 respecto a enero-julio de 2018.