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FOTOS | Christian Nodal, Cazzu y su bebé vivirán en una casa rodante

A bordo de una casa rodante y de gira es como Christian Nodal y Cazzu vivirán en familia cuando nazca su bebé... ¡Qué bonito! Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Cazzu y Nodal posando.jpg
Cazzu y Nodal amor.jpg
Cazzu y Nodal de rojo.jpg
Cazzu y Nodal agarrados de la mano.jpg
Cazzu y Nodal acostados.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo.jpg
Cazzu y Nodal serios.jpg
Cazzu y Nodal viendose.jpg
Cazzu y Nodal premios.jpg
Cazzu y Nodal romanticos.jpg
Cazzu y Nodal elegantes.jpg
Cazzu y Nodal alfombra roja.jpg
Cazzu y Nodal pose.jpg
Cazzu y Nodal felices.jpg
Cazzu y Nodal abrazados.jpg
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