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FOTOS | ¿Se viene colaboración entre Becky G y Grupo Firme?

Becky G confesó que desea cantar con Grupo Firme en su próximo proyecto de regional mexicano, ¿se hará? Te contamos.

Por: TV Azteca

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