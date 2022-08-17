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FOTOS | Hace un año Belinda celebró su cumpleaños en Disney con Nodal, ahora lo hace con su mamá.

La cantante mexicana cumplió un año más de vida y celebró a lo grande en su parque de diversiones favorito.

Por: TV Azteca

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Christian Nodal en Disney..jpg
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