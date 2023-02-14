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FOTOS | Belinda sueña con el día en que su príncipe azul la despierte con un beso.

La cantante compartió lo que para ella significa el amor y sí, todo está inspirado en una historia de princesas.

Por: TV Azteca

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