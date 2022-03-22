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FOTOS | Dicen las malas lenguas que Belinda sufre depresión.

En redes sociales ha corrido muy fuerte el rumor de que a la ex de Christian Nodal le “ha pegado” durísimo haber terminado con el cantante de Regional Mexicano.

Por: TV Azteca

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