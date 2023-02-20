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FOTOS | ¡Belinda pide matrimonio arriba de un escenario y la rechazan!

En la Gran Feria de México, Belinda propuso matrimonio a la mitad de su concierto, ¡y la rechazaron! Te contamos todos los detalles de lo sucedido.

Por: Tv Azteca

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