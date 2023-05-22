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FOTOS | Belinda lo negó, pero se le ha visto muy cerquita de un reconocido y guapo empresario.

Desde hace algunos meses corre como pólvora que la cantante y el empresario son pareja, pero ahora se han dejado ver más cerquita que nunca. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Belinda en bikini.jpg
Belinda playa.jpg
Belinda subiendo al avión.jpg
Belinda puesta de sol.jpg
Belinda selfie (2).jpg
Belinda selfie.jpg
Belinda paleta.jpg
Belinda foto en espejo.jpg
Belinda museo.jpg
Belinda labios rojos.jpg
Belinda Harry Potter.jpg
Belinda foto con su gato.jpg
Belinda en Los Cabos.jpg
Belinda en el desierto.jpg
Belinda en el avión.jpg
Belinda en Disney.jpg
Belinda en concierto.jpg
Belinda elegante.jpg
Belinda de vestido negro.jpg
Belinda despertando.jpg
Belinda con sombrero.jpg
Belinda de negro.jpg
Belinda con lentes.jpg
Belinda con lentes grises.jpg
Belinda con chamarra.jpg
Belinda comiendo.jpg
Belinda chef.jpg
Belinda bonita.jpg
Belinda bebiendo.jpg
Belinda acostada.jpg
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