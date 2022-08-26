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FOTOS | ¿Belinda iba a ser Hanna Montana en lugar de Miley Cyrus?

Cuando era una niña, Belinda audicionó para ser Hanna Montana, ¿rechazó el papel y Miley se lo quedó? Te contamos.

Por: TV Azteca

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Belinda en Disney.jpg
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Miley con Metallica.jpg
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