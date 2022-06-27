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FOTOS | Belinda le dio su bendición a una pareja de recién casados.

Previo al concierto en el que Belinda participó durante su visita en Monterrey, la cantante le dio su bendición a pareja de novios.

Por: TV Azteca

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