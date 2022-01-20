FOTOS | Belinda y Nodal están hasta en portadas de revistas hindúes.

Belinda y Christian Nodal sin duda son la pareja del momento desde hace poco más de un año. Pues no solo sorprendieron con su relación luego de conocerse en La Voz Azteca. ¡Sino por su compromiso el año pasado!

Desde entonces, presumen su amor en redes sociales y en portadas de revistas exclusivas, ¡este fue el caso hace unos días! Pues son guapos, hacen una increíble pareja y tienen muchísimo estilo.

Esta vez nos sorprendieron con su aparición en la portada de la edición de enero de la revista L’Officiel India, ¡sí, son tendencia en todo el mundo!

Además de que las fotos son espectaculares, también demuestran todo el estilo que estará en tendencia esta temporada. Ambos son íconos de estilo y moda y quién mejor que ellos para estar en al portada de esta y muchas revistas más.

Checa las fotografías, te contamos ahí todos los detalles de esta sesión. ¡Checa la galería completa!