Belinda abarrotó en su presentación en Puebla: ¿Qué sucedió?
Belinda tuvo una gran presentación en Puebla, donde una de sus más grandes fans le mostró un tatuaje de su cara, mismo que la cantante firmó.
Con gran éxito, fue como Belinda se presentó este sábado en la Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chinahuapan, Puebla, donde el recinto para casi siete mil personas lució prácticamente lleno y con un escenario 360.
Es la primera vez que tengo un escenario así en un show mío, solita, donde tengo a todo el público en todas partes
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Por cierto, que el baile del Sapito y su ya famosa oración a Santa Belinda, forman ya parte oficial de sus presentaciones. Y vaya sorpresa que se llevó al subir al escenario a esta fanática, que llevaba tatuado su rostro.
Me tatué su cara, porque la amo, imponiendo moda como siempre, mi intención es que me lo firme y me voy a tatuar su firma
¡Wow! Es el tatuaje más bonito que he visto, gracias hermosa, gracias por tanto cariño, gracias por ese amor, de verdad te lo agradezco, y lo valoro como no tienes una idea, gracias
Por cierto, en su repertorio, incluyó esta canción que parece llevar dedicatoria.
Me han hecho saber que es una de sus favoritas y es para todos los ca…
Belinda realizó una importante promesa con sus fans.
Luego de hacer gala de recursos tecnológicos y escénicos, con robots, bailarines y cuatro cambios de vestuario; Belinda, selló su unión con el público con esta promesa.
Esto es un juramento de amor para siempre, así que, juntos ustedes y yo para siempre ‘pinky promise’
Al final, solo nuestras cámaras pudieron captar a la cantante acompañada por sus padres, quienes se limitaron a saludarnos, ya que estaban más concentrados en evitar un accidente en la vertiente de terracería por la que todos bajaron.
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Madre mía, me caigo, que los amo, que los amo. Gran noche Belifans, los amo por siempre. -Si, muchas gracias. Súper amables, muchas gracias a todos