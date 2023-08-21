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FOTOS | Belinda asegura que nuevamente está soltera y sin compromiso

Luego de algunos rumores sobre un romance con Gonzalo Hevia Baillères, joven empresario, Belinda habló sobre su actual estado sentimental, ¡está soltera de nuevo!

Por: Ana Patricia Pérez

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