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FOTOS | Belinda intentó bañar a un elefante en Tailandia, ¡y terminó en bikini!

Belinda se escapó a Tailandia, donde pasó unos días increíbles: bañó a un elefante y visitó un templo budista. No te pierdas las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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