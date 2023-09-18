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FOTOS | ¿Belinda acepta que es una novia celosa y tóxica?

Es raro cuando Belinda hace pública alguna relación amorosa, así que se sabe muy poco de cómo es en el amor... ¡Pero al parecer, aceptó ser celosa! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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