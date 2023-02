Bellakath segura que estará en el medio tiempo del próximo Super Bowl.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Super Bowl LVII, duelo en el que los Jefes de Kansas City de Patrick Mahomes, se impusieron a las Águilas de Filadelfia de Jalen Hurts y donde Rihanna hizo vibrar a todos durante el show del medio tiempo. En ese tenor, Bellakath aseguró que ella estará en el show del siguiente Supertazón.

Nos acompaña Bellakath en VLA Fin De Semana para cantar “Gatita”.

¿Qué opiniones generó el espectáculo de Rihanna? La presentación de la cantante nacida en Barbados generó todo tipo de comentarios, muchos de ellos alabando su participación mientras que otros no quedaron nada satisfechos con el espectáculo.





Te puede interesar: La primera aparición de Bellakath en un escenario perreando.

No obstante, llamó la atención que la intérprete de “Umbrella”, “Diamonds” y “Love the Way You Lie”, entre otras, se presentó a dar su espectáculo estando embarazada, además de que no tuvo ningún invitado, con todo y eso, Rihanna superó el récord de la audiencia más grande en el Super Bowl desde Katy Perry en 2015.

¿Bellakath anhela estar en el Super Bowl?

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, ha vuelto a dar de qué hablar luego de algunas polémicas que han empañado su carrera musical y, es que la intérprete de “Gatita” reveló que desea protagonizar el próximo show del medio tiempo del Super Bowl.

También te puede interesar: Esta es la nueva canción de Bellakath que promete desbancar a Gatita.

A través de su cuenta de Twitter, Bellakath dio a conocer a sus seguidores que ella podría estar en el próximo show del medio tiempo: “Manifestando GATITA en el siguiente Super Bowl”, escribió la también creadora de contenido.

Manifestando GATITA en el siguiente Super Bowl🌟⭐️💫 — BELLAKATH 👸🏻 (@labellakath) February 13, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

En respuesta, diversos usuarios se mostraron a favor de que “Gatita” se escuche en la siguiente edición del Super Bowl; sin embargo, hubo otros que, pese a su éxito, aseguraron que una canción no es suficiente para estar en un evento de esta magnitud.

¿Cómo se eligen a los artistas que estarán en el medio tiempo del Super Bowl?

Luego de que Bellakath lanzara su publicación en Twitter, diversos usuarios se preguntaron si realmente la cantante podría ser elegible para presentarse en este evento de la NFL. Existen varios factores que la National Football League toma en consideración como:

Te puede interesar: Bellakath en jaque: intentaron bajarle otra canción y cancelar su cuenta.



La popularidad del artista

El éxito que tenga en el momento

Número de venta que registre

Así como el lugar donde se lleve a cabo

¿Quién es Bellakath?

Hilda Katherine Huerta Díaz saltó a la fama el año pasado con “Gatita”, tema que se volvió viral gracias a plataformas como TikTok. No obstante, la cantante ya era conocida en el medio del espectáculo luego de su participación en Enamorándonos.