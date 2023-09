“Pedrito los manda a la ch…": Bisogno ‘ventanea’ a Pedro Sola porque se niega a dar autógrafos y fotos

A lo largo de su trayectoria, Daniel Bisogno ha vivido una infinidad de experiencias junto a sus compañeros de Ventaneando, pero son cosas que muy pocas personas saben y conocen.

Ahora, el querido conductor reveló que Pedrito Sola no da autógrafos, por lo que contó parte de las experiencias que ha vivido junto a sus compañeros. Todo esto, lo hizo en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

¿Por qué Pedrito Sola no da autógrafos a sus miles de fans?

El carisma de Daniel Bisogno es mucho, por eso las personas siempre le hacen saber el gran aprecio que le tienen en la calle, ya que nunca ha recibido una mala palabra de sus fans.

Cuando salgo a la calle, nunca en mi vida, público querido, me ha tocado una agresión del público, al contrario, a lo mejor si les ca… no se acercan, pero la mayor parte de la gente cada que salgo, de verdad es muy bonito sentir, y se los hago saber, porque sin el público quiénes seríamos

Sin embargo, no es lo mismo con Pedrito Sola, quien no es fan de darle fotos o autógrafos a sus miles de fans, ya que en muchas ocasiones ha salido corriendo para no tomarse fotografías con nadie.

Pedrito los manda al diablo, un día estábamos en el aeropuerto, Adal Ramones, Pedrito Sola y yo, que veníamos de hacer una función del Tenorio… y la gente llegó a pedir autógrafos y los dos les dijeron que no…

Mi Adal, es peor que Pedrito para eso. Pedrito los manda a la chin… o sea, estábamos dando función en Cancún y había que salir del cuarto del hotel, vestidos de terciopelo con capa, para ir al teatro que está a la vueltecita y, ahí va mi Pedrito con su capa y todo, había gente y le pidieron autógrafo, y yo me di cuenta, porque cuando fui yo, ya sabes la gente ‘Que ma…el Pedrito’ y yo ‘¿Qué pasó?’, ‘No se quiso tomar foto con nosotros’ y yo ‘Es que anda malo del estómago…’