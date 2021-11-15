FOTOS | ¡Ahora sí! Britney Spears es completamente libre. Te contamos.

Este fin de semana, por fin una jueza de Los Ángeles puso fin a la tutela que ha controlado la vida y el dinero de Britney Spears durante más de 10 años. Te contamos los detalles de esta extraordinaria noticia. Checa todas las fotos AQUÍ.

Britney Spears recupera su libertad absoluta luego de 14 años.

Recordemos que no fue de la noche a la mañana, durante varios meses, Britney exigió públicamente el fin de la tutela que tanto daño le había hecho durante casi 14 años. Contrató a su propio abogado, le quitó a su padre el poder que tenía sobre ella y luego de tanta lucha y sufrimiento en el que sus fans la apoyaron incondicionalmente, logró la libertad de tomar sus propias decisiones médicas, financieras y personales por primera vez desde el año 2008. ¡Qué buena noticia!

De las últimas veces que la cantante se había pronunciado públicamente, dijo que quería presentar cargos contra su propio padre. “Quiero presentar cargos contra mi padre hoy... Están permitiendo que mi papá arruine mi vida... No soy una persona perfecta, pero su objetivo (de la tutela) es hacerme sentir como si estuviera loca”, dijo la cantante.

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Medios estadounidenses aseguran que una de las claves de la decisión, fue un discurso que Britney hizo en una audiencia en el que describió crudamente las restricciones que vivía y el escrutinio que pesaba sobre su vida y los definió como “abusivos”. Incluso hace unos meses, New York Times publicó un reportaje con declaraciones de tres personas que habían trabajado para la cantante durante su tutela: un empleado de seguridad, una asistente y su jefa de vestuario.

Entre los testimonios más fuertes, el exempleado de seguridad afirmó que el padre mandó colocar micrófonos en la casa de Britney, ¡y que sus llamadas y mensajes eran interceptados! Incluyendo la comunicación con su propio abogado y sus hijos...

Luego de la decisión final de la jueza, en la que proclamó completamente libre a Britney, la cantante compartió un mensaje en sus redes sociales con un video de los festejos de sus seguidores. “¡Dios mío, quiero tanto a mis fans que es una locura! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día de la historia... Alabado sea el Señor... ¿Me pueden dar un Amén?”, terminó diciendo.

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