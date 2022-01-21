FOTOS | Abogados de Britney Spears lanzan una advertencia a Jamie Lynn.

La estrella del Pop, Britney Spears utilizó su cuenta de Instagram para relatar lo complicado que resultó su separación de su ex novio, Justin Timbelake, además, la cantante de 40 años reveló que nunca recibió el apoyo emocional de su familia tras la ruptura con el ex integrante de NSYNC, por lo que deseaba propinarle una cachetada a su madre y a su hermana por tratarla como un fantasma.

“Soy mayor, ¿verdad?, pero entonces tal vez podría necesitar un poco de apoyo. Era portada de la revista People. Dice Jamie Lynn, tenía miedo. Mi mamá estaba tomando medicamentos para el dolor y apenas podía mantener una conversación en la casa porque ella y mi papá se separaron y ella estaba conflictuada más que nada. La recuerdo sentada en el suelo en una conversación y nunca se levantó... y lo siento, Jamie Lynn, no fui lo suficientemente fuerte para hacer lo que debería haber hecho... ¡Abofetearte a ti y a mamá en sus malditas caras”, dijo Britney.

Tras una serie de entrevistas, los abogados de la llamada “Princesa del Pop” le han enviado una carta de aviso a Lynn para pedirle que evite revelar intimidades sobre su clienta en sus próximas entrevistas y en su libro sobre sus memorias.

