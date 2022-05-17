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FOTOS | Britney Spears anunció que perdió al bebé que esperaba.

El pasado 11 de abril, Britnet compartió que estaba embarazada ¡y hace unos días anunció que lamentablemente había perdido a su bebé!

Por: TV Azteca

Britney con carita de angel.jpg
Britney cabello de lado.jpg
Britney blusa verde.jpg
Britney cabello recogido.jpg
Britney con fleco.jpg
Britney dandole el sol.jpg
Britney corona de flores.jpg
Britney darks.jpg
Britney de negro.jpg
Britney de negro (2).jpg
Britney en el mar.jpg
Britney en la alberca.jpg
Britney en bikini.jpg
Britney en shortsBritney.jpg
Britney en la arena.jpg
Britney feliz.jpg
Britney mano en la cabeza.jpg
Britney fleco de lado.jpg
Britney ombliguera.jpg
Britney primaveral.jpg
Britney selfie tierna.jpg
Britney selfie rubia.jpg
Britney selfie .jpg
Britney selfie en la playa.jpg
Britney seria.jpg
Britney sonriendo .jpg
Britney sexy.jpg
Britney sonrisa.jpg
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