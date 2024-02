¡Britney Spears revela haber olvidado que besó a Ben Affleck!

Fue a través de su red social que Britney Spears publicó una imagen donde aparece con Ben Affleck y Diane Warren que hizo tremenda declaración, pues en el pie de foto escribió:

¡Es un actor increíble! ¿No mencioné que me besé con Ben esa noche... Honestamente lo olvidé... maldita sea, eso es una locura!!! ¡Ojalá pudiera contarles la historia que pasó antes de eso!

Fue lo único que escribió Spears, dejando a todos con una gran signo de interrogación, pues no reveló más detalles y posteriormente, eliminó la fotografía, fiel a su estilo y como lo ha hecho en ocasiones pasadas con más confesiones.

¿Ben Affleck y Britney Spears tenían pareja en ese entonces?

Pero al haber ‘lanzado la piedra’, los seguidores de Britney comenzaron a indagar y sacar fechas, pues todo indica que esa fotografía se tomó en 1999, lo que dejaría a Ben Affleck como infiel, ya que al parecer, en aquellas fechas, el actor salía con la también actriz, Gwyneth Paltrow; mientras que ese año Britney comenzó su romance con Justin Timberlake, aunque no queda claro si lo que menciona con Affleck fue antes o durante el noviazgo con Timberlake.

Britney Spears deja una nueva incógnita para sus seguidores

La confesión de ‘La princesa del pop’ ha generado todo tipo de conversación en las redes, pues la cantante no dijo nada al respecto en su autobiografía ‘La mujer que soy’, y tampoco había demostrado previamente algún tipo de contacto o relación lejana con el actor.

Ben Affleck no ha negado el rumor

El esposo de Jennifer López no ha salido a dar su versión, por lo que no ha negado nada pero tampoco lo ha confirmado. Lo único que sabemos del actor, es que está felizmente casado con JLo desde 2022 y está por salir su nuevo proyecto cinematográfico al lado de Matt Damon, ‘Animals’.

Britney Spears no ha hecho más alarde

Mientras tanto, ‘La princesa del pop’ no ha dicho nada más al respecto y ha desaparecido lentamente; sin embargo, no es un hecho aislado y es algo que ya tiene un poco acostumbrados a sus seguidores, que aunque no les sorprende la actitud de la cantante, sí les preocupa por su salud menta, principalmente, pues han llegado a marcar a la policía para corroborar que Britney se encuentre bien en su casa.