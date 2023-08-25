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FOTOS | Britney Spears, Sam Asghari y las teorías sobre los motivos de su separación

La polémica separación se dio en medio de acusaciones de infidelidad. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Britney Spears se divorcia.jpg
Britney de negro.jpg
Britney vestido blanco.jpg
Britney con carita de angel.jpg
Britney bikini print.jpg
Britney bikini rosa.jpg
Britney de negro (2).jpg
Britney con vestido rojo.jpg
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Britney dandole el sol.jpg
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Britney en shortsBritney.jpg
Britney fleco de lado.jpg
Britney primaveral.jpg
Britney Spears dando beso a su novio..jpg
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