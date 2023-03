Bruce Willis y su esposa renovaron sus votos en emotiva ceremonia.

Las cosas se han complicado para Bruce Willis desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, por ello, su familia lo ha cobijado y se encuentra más unida que nunca para afrontar estos difíciles momentos.

El actor recientemente celebró su cumpleaños número 68 en compañía de su exesposa Demi Moore, sus hijas y su esposa Emma Heming, quien compartió un emotivo y triste mensaje con los seguidores del actor de “Duro de matar”.

¿Qué dijo Emma Heming?

“Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados. Solo que pienso que es importante que vean todos los lados de esta situación, hay personas que me escriben mensajes o me dicen: ¡Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces’… Estoy a cargo de dos niñas pequeñas, entonces hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer…”.

Así mismo, Heming reveló que ha decidido contar todo sobre la salud de su esposo, pues su público está muy preocupado y siempre le envían mensajes preguntándole por él. “Hoy es uno de esos días de sentir dolor y tristeza. Pero el lado positivo o la otra cara de la moneda es que soy muy afortunada de sentir su calidez y amor dirigidos a mi esposo y nuestra familia. Veo sus mensajes, sus historias que comparte, y todo lo que puedo decir es gracias. Tu conexión me ayuda y espero que te ayuden un poco a saber que te veo y también entiendo profundamente tu viaje”.

¿Bruce Willis y Emma Heming renovaron sus votos? Después de festejar su cumpleaños, las celebraciones no paran para Bruce Willis, quien renovó sus votos matrimoniales con su esposa Emma Heming Willis, con quien lleva más de 10 años de casado.

A la ceremonia acudieron sus hijas, su exesposa Demi Moore y demás integrantes de su familia. El momento quedó registrado en Instagram donde Emma compartió un video de la romántica renovación de votos. Dos de las hijas que procreó con Moore amenizaron el evento con música, mientras que las dos pequeñitas que tiene con Emma fueron las pajes.

¿Qué dijo Emma Heming en su publicación?

La modelo acompañó el video con el siguiente mensaje: “En nuestro décimo aniversario de bodas, decidimos renovar nuestros votos en el mismo lugar donde dijimos “Sí, acepto” en 2009. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Aprovechen cada oportunidad para unirse y celebrar con familiares y amigos. Esos son los momentos y recuerdos a los que puedes aferrarte para toda la vida. Y podemos mantener esos recuerdos seguros y vivos para aquellos que tal vez no puedan hacerlo”.

La renovación de votos se dio después del cumpleaños de Bruce Willis que padece demencia frontotemporal, enfermedad que poco a poco irá mermando sus habilidades de comunicación y generará cambios en su temperamento.