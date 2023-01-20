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FOTOS | Bruja que Shakira colocó en su balcón “voló” hasta la propiedad de su exsuegra.

La prensa española reportó que la temible muñeca aterrizó en medio del patio de los padres de Gerard Piqué tras una ráfaga de viento.

Por: TV Azteca

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