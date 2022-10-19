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FOTOS | BTS se retira, ¡tienen que sumarse al ejército de Corea del Sur!

El Gobierno quiere que los miembros de BTS cumplan sus obligaciones militares con su país, ¡se retiran un tiempo!

Por: TV Azteca

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