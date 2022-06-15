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FOTOS | ¡BTS anuncia su separación! Te contamos la razón.

BTS se tomará un tiempo como banda, ya que los integrantes van de solistas. ¿Tendrán el mismo éxito? Te contamos.

Por: TV Azteca

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