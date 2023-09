Hay demasiada información en el mundo, la cual es necesaria saber en ciertos momentos de nuestra vida. La realidad, es que no se puede conocer todo, pero siempre es mejor tener información confiable, pues te contaremos si te pueden mandar a Buró de Crédito por no pagar el Predial.

Lo primero que debemos decir, es que este último es un impuesto que deben cubrir todas las personas que sean propietarias de un inmueble. Puedes pagarlo en tiendas autorizadas, kioscos, bancos o un portal en línea, pero si no hiciste esto hay consecuencias, así que hablemos de ello.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar: ¿Cómo puedo pedir un préstamo si tengo mal historial en Buró de Crédito?

¿Me pueden mandar a Buró de Crédito por no pagar el Predial?

Wolfgang Erhardt, vocero del Buró de Crédito, explicó lo siguiente: “Imaginemos que nos has pagado el predial y el municipio decide que va a reportar, entonces se debe incluir la base de datos completa. Es decir, a las personas que sí han pagado, así como las que no lo han hecho. El municipio puede hacer la contratación en cualquier momento y por eso conviene pagar el Predial, ya que de esta manera aseguras no tener problemas en el historial crediticio”.

Además del reporte al historial crediticio, existen otras consecuencias por no realizar el pago de Predial en el lapso correspondiente. Los efectos dependen del tiempo de retraso, así como del adeudo. Por ejemplo, la consecuencia más frecuente es el cobro de multas o recargos. Ahora bien, si la deuda llegara a ser muy alta, el gobierno embarga la propiedad e incluso podría rematarla para recuperar el dinero del impuesto.

También te puede interesar: Así puedes borrar tus deudas del Buró de Crédito

Ten en cuenta que es completamente evitable esta instancia, y que muchos gobiernos cuentan con programas para reducir el adeudo a través de un plan de pagos. Incluso, en algunos realizan el famoso Borrón y Cuenta Nueva, así que ten en cuenta esto para ahorrarte problemas y tener más calma en tu vida diaria.