Cadena de sismos podrían desatarse en la CDMX por esta razón.

En los últimos días se han registrado diversos microsismos en la CDMX, el más reciente tuvo lugar el pasado 8 de febrero y su epicentro fue en el alcaldía Álvaro Obregón, con una magnitud de 1.2 grados Richter.

¿El sismo de ayer pudo ser causa de una conciencia colectiva?

¿Tembló en la CDMX en días recientes?

Este fue el tercer sismo con epicentro en la capital del país que se registra en los últimos días. El primero se registró el 29 de enero en la alcaldía Benito Juárez con una magnitud de 1.3 grados. El martes 7 de enero la CDMX volvió a cimbrarse pero ahora en la alcaldía Coyoacán. Por último, el 8 de febrero un sismo de magnitud 1.2 alertó a los pobladores de la alcaldía Álvaro Obregón.

SISMO Magnitud 1.2 Loc. 2 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX 08/02/23 10:16:12 Lat 19.38 Lon -99.19 Pf 2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 8, 2023

¿Por qué tiembla en la CDMX?

Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable de análisis del SSN, comentó que los sismos en la capital del país son más comunes de lo que pensamos: “Tenemos registro de sismos que se generaron en la Cuenca del Valle de México desde que se empezaron a registrar instrumentalmente, en particular en la Ciudad de México tenemos bastante sismicidad. Toda la corteza terrestre está llena de fracturas, la Ciudad de México no es la excepción y aunque la actividad sísmica no es tan cotidiana como en las costas mexicanas, sí existe”.

¿Cadena de sismos podría desatarse en la CDMX?

Después de los sismos recientes con epicentro en la CDMX, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que estos sismos podrían estar aumentando debido a la acumulación de tensión en el suelo, algo que está relacionado con el hundimiento de la capital.

A través de un reporte especial, el SSN detalló que los sismos registraros en las alcaldías señaladas, también son atribuidos a la reactivación de viejas fallas tectónicas en las profundidades de la CDMX.

“En cuanto al origen de los sismos en la región, se piensa que son generados por la reactivación de antiguas fallas. También se considera que estos eventos pueden ocurrir como resultado de la acumulación de tensión regional o que el hundimiento del Valle de México podría originar tensiones que, si bien no generan propiamente a los sismos, sí pudieran dispararlos”.

Así mismo, el SSN reconoció que existe la hipótesis de que los grandes sismos de las costas de México podrían desencadenar temblores en otras partes del país.

¿La CDMX se encuentra en zona de riesgo? Por último, el SSN señaló la Ciudad de México se encuentra sobre la Cuenca de México, uno de los más importantes rasgos fisiográficos del país, es decir, la Faja Volcánica Trans-Mexicana (FVTM):

“En la FVTM se localizan edificios y remanencias volcánicas entre las que se encuentran las cimas más altas y los volcanes más activos de México. La Cuenca de México se localiza en la parte central de la FVTM y está completamente rodeada por montañas, donde dominan los edificios volcánicos más importantes como: El Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Ajusco y Nevado de Toluca”: