Café con Aroma de Mujer | Capítulo 10 | El cumpleaños de Sebastián

En Café con Aroma de Mujer, Don Pedro le deja claro a Carlos Mario que no quiere ningún regalo de él con su dinero sucio. Gaviota le pide permiso a Carmenza para irse de paseo con Sebastián, quien le avisa a Dona Julia que no se quedará en la hacienda el día de su cumpleaños y que no habrá reconciliación con Lucía. Pablo Emilio le dice a Iván que ya consiguió entrar al servidor de la empresa para alterar todo.