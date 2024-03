Café con Aroma de Mujer | Capítulo 38 | El regreso de Gaviota

En Café con Aroma de Mujer, En una emotiva despedida, Gaviota le pide a Diana y a Danilo no informarle a Sebastián sobre su paradero. Sebastián llega al café y pregunta por Gaviota, Diana le explica que la joven se fue, le pide no volverla a buscar. Lucía le cuenta a Sebastián que está embarazada. Sebastián se lleva a Lucía a su apartamento, sin embargo, le deja claro que no volverán a tener una relación amorosa.