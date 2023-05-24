Camila se reencuentra después de 10 años separados. ¿Qué sucedió?

Luego de poco más de 10 años separados, los integrantes de Camila se volvieron a reunir y la exclusiva la tuvo Ventaneando.

Fue hace tres años que estuvimos en casa, fue Samo a casa, hicimos una carne asada, nos dimos cuenta al instante cuando entró que era el mismo tipo, nuestro hermano, la misma persona jacarandoso, divertido, gran cantante. Al darnos cuenta de que la fidelidad musical estaba intacta, que las ganas seguían otra vez en su lugar, es que decidimos comenzar este proceso

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¿Vienen nuevos discos de Camila?

Los integrantes de Camila han revelado que viene un disco nuevo, mismo que sus fans han pedido por años.

Viene un disco nuevo, vienen canciones nuevas, hemos estado trabajando muy duro en marcar una diferencia de los álbumes pasados a este

Los integrantes de Camila revelaron los cambios que han tenido a lo largo de los 10 años que estuvieron separados.

La paternidad a mí me cambió muchísimo, mis prioridades, mi forma de ver el amor, cada uno creció personalmente y eso nos hizo, también voltear hacia atrás y ver con otra perspectiva lo que teníamos los tres

¿Cuál fue el motivo de su separación?

Por primera ocasión, los integrantes de Camila hablaron de los motivos que los llevaron a separarse.

Debo decir que no hubo ninguna fricción grave, ni grande por la que hubo distanciamiento; simplemente 25 conciertos al mes, al siguiente 15, al siguiente 18, significa estar sentado en un avión la mayoría de las noches del mes y, eso cuando tienes hambre, cuando estás cansado y pasan diez años, pues el cansancio es canijo y cobra factura

En nuestro caso, no hubieron cosas que nos dijimos, fueron diez años de no hablar mal del otro

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