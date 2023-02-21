CANELO ÁLVAREZ SE UNE A LAS CELEBRACIONES DE LOS 200 AÑOS DE JALISCO COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO CON UNA PELEA EN MAYO.

El Gobernador Enrique Alfaro y el pugilista hicieron el anuncio en redes sociales este lunes como parte de los festejos de celebración de los 200 años de Jalisco como estado Libre y Soberano.

Así lo anunció el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de un video en sus redes sociales donde afirmó que el boxeador mexicano más grande de todos los tiempos se unirá a la celebración que conmemora la lucha por el Federalismo que inició Jalisco en el año 1823.

“Este 2023 Jalisco cumple 200 años libre y soberano, dos siglos de una historia de lucha escrita por mujeres y hombres que le dieron rumbo a nuestra nación. Hoy queremos honrar nuestro pasado a través de quienes ponen en alto el nombre de Jalisco en el presente”, afirmó el mandatario jalisciense.

Por su parte, el Canelo Álvarez dijo que está preparado para celebrar con los jaliscienses la grandeza de nuestra tierra. “Estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y donde inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra”.

La sede y el rival de la pelea se darán a conocer próximamente.

