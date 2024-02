¡Canelo revela que ya sabe quién lo presentará en su próxima pelea!

‘Canelo’ se prepara rumbo a su próxima pelea que será, según él mismo nos confirmó esta mañana, el próximo 4 de mayo, y la emoción en todos sus fanáticos no se hizo esperar.

Además, en entrevista EN EXCLUSIVA con nuestros conductores, Kristal y Sergio Sepúlveda, Saúl ´Canelo’ Álvarez, reveló que ya sabe quién será quien lo presentará ese día.

Y aunque no reveló más detalles para que sea sorpresa, dejó ver que será alguien que nos dejará con la boca abierta, pues no puede decepcionar a las personas que lo irán a ver y tambiéna aquellas que lo disfrutarán a través de la señal de TV Azteca, pues además, ya que realizó una entrada espectacular una vez, se planteó hacerla en cada pelea.

Eso tiene que pasar porque ya lo hice una vez, entonces siempre tengo que cumplir con las expectativas



Y por más que nuestra conductora intentó saber de quién se trataba, el boxeador no reveló más información, dejándonos intrigados a todos.

Las espectaculares entradas del ‘Canelo’ para sus peleas

No es novedad que el ‘Canelo’ llegue acompañado al ring de grandes figuras del momento. Simplemente, el año pasado, en su pelea del 30 de septiembre en La Vegas, entró teniendo de lado al rapero mexicano Santa Fe Klan, quien es reconocido a nivel mundial.

Anteriormente también se ha acompañado de artistas como Alejandro Fernández, que dejan ver el amor por sus raíces mexicanas, algo que siempre intenta enaltecer el boxeador.

Así como sus acompañantes a la hora de subir al cuadrilátero, los artistas que han interpretado el himno nacional previo a las peleas del boxeador son grandes artistas que han sobresalido a nivel internacional y también llevan tatuado su orgullo de ser mexicanos, como Danna Paola.

¿Quién será el próximo rival del ‘Canelo’?



Así como no reveló quién será quien lo presente en su próxima subida al ring, tampoco habló sobre su rival, pues aún se encuentran afinando detalles y no quieren dacir nada a los medios ‘para que no se salga de control’, por lo que aún tendremos que esperar por el nombre de su siguiente rival.