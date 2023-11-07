Dra. Lucía | Capítulo 27 | El mejor actor

Chabe y Omar atendieron a Gerardo, quien se accidentó en su tienda y perdió sensibilidad en las piernas, siendo llevado al hospital Matilde Montoya. Lucía revisó los estudios de Arturo y detectó un tumor en su páncreas, sugiriendo a Sagrario buscar un oncólogo. Sagrario consultó a un amigo oncólogo sobre los estudios de Arturo, buscando más pruebas y claridad en el diagnóstico.

Daniel recopiló datos de Gerardo, quien perdió la sensibilidad en las piernas tras un incidente en su tienda. Los médicos no hallaron diagnóstico claro para Gerardo, lo que llevó a solicitar una resonancia, causando tensión entre el personal médico. Los médicos no encontraron anomalías en los estudios de Gerardo, generando sospechas de que el paciente mentía, solicitando una evaluación psiquiátrica. Sagrario comunicó a Arturo su diagnóstico de un tumor en el páncreas, enfatizando la complejidad del caso.

Gerardo, al no encontrar anomalías en sus exámenes, pretendió irse a casa, solicitando un certificado de incapacidad que sorprendió a Lucía y Mariana. El psiquiatra indicó que Gerardo intentaba manipular la situación para obtener beneficios, afirmando su parálisis, contradiciendo el diagnóstico médico. Mariana cuestionó a Enrique sobre su breve relación con Lucía, a lo que él respondió no ser de su incumbencia. Lilí se encontró con Carlos en una consulta médica, donde él expresó episodios de pérdida momentánea de memoria, y planearon hacer exámenes fuera del hospital.

Lucía realizó exámenes al paciente, quien negaba sentir nada. Ante su negativa, se planteó una trampa que terminó en una operación simulada. Chabe y Omar atendieron a una mujer lesionada antes de que su llamado por hambre los llevara a un nuevo caso. Chabe ayudó a la mujer lesionada. El Dr. Reséndiz finalizó un informe para la fundación, creyendo que anularía las acusaciones, mientras Carlos habló sobre sus planes personales. Enrique confesó mentiras sobre su vida personal a Lucía, quien rechazó continuar su relación, afirmando que no sería la amante.

