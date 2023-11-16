Dra. Lucía | Capítulo 34 | Carniceros

Un pepenador descubrió a una mujer herida en un basurero y pidió ayuda. Omar y Tamara la llevaron al hospital Matilde Montoya debido a sus contusiones. En urgencias, al notar las lesiones en la cara y los dolores de la paciente, los médicos preguntaron sobre golpes, a lo que Alejandra negó. Sin embargo, al mencionar cirugías plásticas, sin especificar las áreas, se ordenaron estudios.

Mariana aconsejó a Carlos disfrutar su papel como jefe del hospital. Emiliano informó a Mariana sobre la reacción alérgica de Alejandra a implantes, sugiriendo una operación. Mariana reportó la negligencia médica.

Omar y Tamara atendieron un accidente en una pista de patinaje, pero Tamara se impresionó y vomitó. Alejandra se enteró de su situación, temiendo no reconocerse. Los médicos instaron a contar todo, pero por miedo, Alejandra se negó.

Estudios de Carlos sugirieron posibles inicios de Alzheimer, afectando al jefe del hospital. Mariana solicitó videos de seguridad, pero solo las cámaras externas funcionaban.

Lucía pidió a Emiliano su playlist. Al descubrir la vida de Alejandra, Lucía buscó información sobre el “Coralillo Club”. Chabe reveló la ubicación y Lu la invitó a su casa. Chabe compartió problemas con Omar, y Lu aconsejó resolver la situación.

Sagrario denunció anónimamente al “Coralillo Club”. Hubo un cateo y detenciones, incluyendo a la operadora de Alejandra. Agradecida, Alejandra comenzó su recuperación, y Mariana buscó evidencia para quitar a Carlos de la jefatura del hospital.