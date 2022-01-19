FOTOS | Cantante de Regional Mexicano se declara fan de Carlos Rivera.

Vaya sorpresa se llevaron los asistentes al concierto de Carlos Rivera; A punto de finalizar el recital del ex integrante de la Academia, quien con esta presentación inició su gira Palenques 2022. Carlos subió al escenario a uno de los cantantes más exitosos del momento del género regional mexicano, Carin León, quien estuvo en primera fila deleitándose con la voz de Rivera.

Sin duda el momento más emotivo de la noche fue cuando los ahí presentes se deshicieron en aplausos al escuchar al oriundo de Hermosillo, Sonora, cantar a capella junto con Carlos Rivera un pedacito de la canción del momento: ‘Como lo hice yo’, que interpreta Carin con Matisse.

Quien también se encontraba en primera fila en el palenque fue la novia del cantante, la conductora Cynthia Rodríguez, quien estuvo acompañada de la ex reina de belleza Kristal Silva.

No cabe duda de que Carlos Rivera es un ídolo no sólo entre los amantes de la música pop, sino entre el gran representante del Regional Mexicano ¡eso es humildad!

