Carlos Bremer está muy emocionado por el regreso de Luis Miguel.

El empresario Carlos Bremer, estuvo presente en el anuncio de la nueva pelea de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, donde el regiomontano no pudo escapar de las preguntas de Ventaneando sobre la inminente gira de Luis Miguel, a quien él y otros inversionistas como Miguel Alemán, apoyaron en el relanzamiento de su carrera hace un par de años. Así de efusivo fue el encuentro con nuestro reportero.

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Arriba Ventaneando, el mejor programa de México, ahí estamos, tenemos ya muchos años apoyando a Saúl y que honor que todavía tengamos la oportunidad de estar aquí en el equipo

¿Qué dice el empresario sobre la nueva gira de Luis Miguel?

El empresario regiomontano, aseguró que Luis Miguel debe estar trabajando en los detalles para su próxima gira, aunque reveló que tiene varios meses que no habla con el cantante.

Yo creo que Luis Miguel se está preparando muy fuerte, ya debe de tener planeado todos los detalles, yo la verdad no me gusta meterme mucho en eso, pero aquí estaremos para recibirlo, para aplaudirlo y para que siga deleitando a los mexicanos y siga siendo nuestro orgullo

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