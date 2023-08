Carlos asegura que el hijo de Karla ya no lo respeta por su culpa

Carlos es la pareja de Karla y asegura que su hijo ya no lo respeta por su culpa. Además, afirma que Karla no le da lo mismo a su hijo que al hijo de su ex.

Acércate a Rocío Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace