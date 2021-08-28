Carlos Ponce insiste en que tuvo romance con La Chilindrina, ¿cuál es la historia?

Carlos Ponce insiste en que tuvo un “romance” con La Chilindrina, luego de que reaccionara a las fotos que María Antonieta de las Nieves publicó hace unos meses y que dieron la vuelta al mundo.

A través de sus redes sociales, el puertorriqueño compartió un divertido video sobre la supuesta “relación sentimental” que tuvo hace algunos años con María Antonieta de las Nieves.

Con un tono cómico, el actor explica en su visual en Instagram: “No entiendo qué pasó, porque yo sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con 'La Chilindrina'”.

Luego sigue un fragmento de María Antonieta de las Nieves con un look completamente diferente: "su coraje, su ira, su olor, la locura, lo odio, porque yo puedo odiar inmensamente si me hacen algo”.

Luego el puertorriqueño se defiende a los ataques de “su amada”: “Hasta hace muy poco me enviaba fotos en traje de baño, de sus vacaciones, yo pensé que me extrañaba”.

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María Antonieta de las Nieves y sus fotos de impacto

En febrero del año pasado, María Antonieta de las Nieves publicó varias fotografías de sus vacaciones por Acapulco, Guerrero, en las que se dejó ver en bikini negro y resaltó sus atributos pese a ya estar en la tercera edad, asegurando que tenía mucho tiempo de no posar en bañador.

Además, publicó otra instantánea que dejaba ver la belleza de su rostro y con la que sus seguidores la halagaron por conservarse así a los 70 años.

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