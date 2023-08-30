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FOTOS | Carlos Rivera presumió a Leoncito en redes sociales

El cantante sorprendió a sus fans al compartir una imagen de su hijo. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Cynthia Rodríguez enloquecida de amor (3).jpg
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en la playa.jpg
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Cynthia Rodríguez entre flores.jpg
Carlos Rivera concierto.jpg
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Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (2).jpg
Carlos Rivera mascota.jpg
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Carlos Rivera.png
Carlos Rivera pensando..jpg
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