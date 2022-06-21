Así gritan su amor Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en Atenas.

Desde hace un par de años Carlos Rivera y nuestra querida Cynthia Rodríguez forman una de las parejas más estables y queridas de todo México, siempre alejados de los escándalos y las polémicas.

Los exparticipantes de La Academia han mantenido su relación en un completo hermetismo, por lo que los fans aplauden cuando llegan a hacer alguna publicación juntos; sin embargo, sus seguidores saben que actualmente están de vacaciones por Europa, por lo que no pierden la esperanza de verlos juntos en alguna foto.

Te puede interesar: El VIDEO de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que rompió las redes.

Las hermosas vacaciones de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

La pareja de enamorados ha tenido unas vacaciones muy hermosas, su primera parada la hicieron en España, donde se ha rumorado que contrajeron matrimonio, pero hasta ahora nada ha sido confirmado.

Después tuvieron la fortuna de ser recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano, donde se puede ver a los dos recibiendo la bendición de su santidad.

Ahora Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se encuentran disfrutando de los bellos paisajes que ofrece la ciudad de Atenas en Grecia, por lo que ambos han compartido mensajes en sus redes sociales de la hermosa experiencia que están teniendo.

¡Soñaba con conocer la Acrópolis de Atenas y quedé maravillada con todo, la caminata, la comida, el fotógrafo, todooooo!

Después de 18 años volví a Atenas y me volvió a fascinar como la primera vez

Recordemos que, hace unas semanas Cynthia se despidió de sus compañeros de Venga la Alegría con un emotivo mensaje de agradecimiento a todos.

También te puede interesar: La Academia: ¿A qué hora y dónde ver el primer sábado de eliminación?