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FOTOS | Carlos Rivera le lanza un “te amo” a Cynthia Rodríguez y las redes enloquecen.

El nacido en Huamantla le dedicó unas amorosas palabras a su esposa a quien le recordó que “lo mejor está por venir”.

Por: TV Azteca

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