  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Carlos Rivera cuenta los días para la llegada de su pequeño León.

El esposo de Cynthia Rodríguez compartió con sus fans su felicidad por la próxima llegada de su bebé. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Carlos Rivera selfie..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (4).jpg
Carlos rivera fuego.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (3).jpg
Carlos Rivera ejercitándose..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (2).jpg
Carlos Rivera llorando..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER.jpg
Carlos Rivera sufriendo..jpg
Cynthia embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (2).jpg
Carlos Rivera Egipto.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (3).jpg
Carlos Rivera Venecia.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (4).jpg
Carlos Rivera Roma.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (6).jpg
Carlos Rivera concierto.jpg
Carlos Rivera fit.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (7).jpg
Carlos Rivera selfie.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (9).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (12).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (14).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (15).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (18).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (17).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (19).jpg
/
Carlos Rivera selfie..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (4).jpg
Carlos rivera fuego.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (3).jpg
Carlos Rivera ejercitándose..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (2).jpg
Carlos Rivera llorando..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER.jpg
Carlos Rivera sufriendo..jpg
Cynthia embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (2).jpg
Carlos Rivera Egipto.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (3).jpg
Carlos Rivera Venecia.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (4).jpg
Carlos Rivera Roma.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (6).jpg
Carlos Rivera concierto.jpg
Carlos Rivera fit.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (7).jpg
Carlos Rivera selfie.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (9).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (12).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (14).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (15).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (18).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (17).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (19).jpg
Carlos Rivera selfie..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (4).jpg
Carlos rivera fuego.jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (3).jpg
Carlos Rivera ejercitándose..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER (2).jpg
Carlos Rivera llorando..jpg
Cynthia Rodríguez BABY SHOWER.jpg
Carlos Rivera sufriendo..jpg
Cynthia embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (2).jpg
Carlos Rivera Egipto.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (3).jpg
Carlos Rivera Venecia.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (4).jpg
Carlos Rivera Roma.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (6).jpg
Carlos Rivera concierto.jpg
Carlos Rivera fit.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (7).jpg
Carlos Rivera selfie.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (8).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (9).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (12).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (14).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (15).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (18).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (17).jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazada panza (19).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado