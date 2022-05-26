Carlos Rivera le rindió un homenaje especial a Armando Manzanero.

Carlos Rivera engalanó este miércoles la celebración del décimo aniversario del Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México que hoy preside el cantautor Martin Urieta.

Durante su concierto, el cantante recordó la colaboración que grabó con el fallecido Armando Manzanero, quien fuera presidente de dicha sucesión hasta antes de su muerte en diciembre del 2020.

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Fue una de las últimas grabaciones que hizo; sin embargo, fue el primero que me dijo que sí y el primero que fue y grabó la canción y me llamó y me dijo: ‘Carlitos, la canción está grabada, cuando quieras nos vemos para grabar el video’ y desafortunadamente se quedó en el medio y ya no nos pudimos ver más. Sin embargo, su música se queda para toda la vida, para celebrar siempre al gran maestro Armando Manzanero

Entre sus interpretaciones, también incluyó Vive, himno de otro gran compositor como lo es José María Napoleón.

María León fue una de las invitadas de honor.

Además de muchos de los agremiados a la Sociedad, el evento contó con asistencia de figuras como María León, quien reveló su intención de invitar a sus conciertos a algunos de los participantes de La Voz Kids de la que es coach.

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